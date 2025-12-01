北京台協成立35周年　台灣各界致賀

中國國民黨主席鄭麗文發來賀函（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京12月28日電（實習記者 劉一瑋）12月26日下午，北京台資企業協會成立三十五周年暨在京台胞新春聯誼會在京隆重舉行。中國國民黨主席鄭麗文、中國國民黨前主席馬英九、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱以及兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄等台灣各界人士紛紛致賀，就北京台協在促進京台經貿交流、服務台商及推動兩岸關係和平發展等方面發揮的積極作用予以高度肯定。



中國國民黨主席鄭麗文在賀函中表示，北京台協是台商台胞在大陸發展的開拓者、領航者和見證者，也是兩岸經貿交流合作的重要推動者和參與者。三十五年來，為服務在京台商和促進京台關係作出了卓越貢獻。在北京台胞台企的不斷努力下，兩岸經貿合作一定會持續深化、再創佳績。台資企業協會是推動兩岸關係和平發展的關鍵力量，中國國民黨願與北京台商台胞一起，為兩岸同胞謀取最大福祉、為民族復興開辟宏偉前程。



中國國民黨前主席馬英九發來視頻致辭。他表示，三十五年來北京台協秉持服務台商、促進兩岸經貿交流的初心，陪伴無數台資企業在北京生根發展。期盼未來兩岸企業繼續加強交流合作，深化產業互補，開創互利雙贏的新局。



中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱在賀函中指出，期盼北京台資企業協會繼續秉持服務在京台商、促進兩岸經貿交流與合作之宗旨，持續促進兩岸企業界深化合作，共創雙贏。兩岸經濟同屬中華民族經濟，京台兩地融合發展前景廣闊，有著巨大的合作發展機遇；兩岸同胞同屬中華民族、血脈相連、文化相通，更應把握時代所賦予的新契機。



回顧北京台資企業協會創會以來的發展歷程，洪秀柱表示，北京台資企業協會創立於1990年3月，為大陸首家台資企業協會，三十五年來見證並參與了眾多台資企業在北京落地生根、蓬勃發展的歷程。這是一段不算短的日子，北京台資企業協會承擔領頭羊的責任十分辛苦。希望北京台資企業協會能夠持續地為在京的台商、台企、台青、台生，在投資興業和工作生活提供良好的服務及舞台，未來繼續為國家、社會、兩岸企業貢獻心力。



兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄為北京台資企業協會成立三十五周年題字——“三五載服務深耕，京華共榮；新時代再築宏局，鴻業長虹”，寄語北京台協持續發揮橋梁紐帶作用，凝聚台商台胞力量，在新時代背景下攜手開創更加廣闊的發展前景。



此外，來自全國各地的台協也紛紛表達祝福。這些來自海峽兩岸的誠摯問候，既是對北京台協三十五年來服務台商、促進交流的充分肯定，更傳遞出台灣各界期盼兩岸交流合作持續向前發展的共同心聲。



此次聯誼會以“聚力三十五載，共創京台未來”為主題，500餘位嘉賓歡聚一堂，共同回顧北京台資企業協會三十五載奮鬥歷程，暢敘親情友誼，喜迎馬年新春。

