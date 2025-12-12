快評：彈劾拉長戰線　民意決定生死

中評社快評／台灣“立法院”26日表決通過對賴清德的彈劾提案，彈劾日程表草案包含召開公聽會、請被彈劾人到“立法院”說明、表決時程等。“立院”將在5月19日，也就是賴清德上任兩周年前夕，才進行彈劾案記名投票表決。



根據現行法規，彈劾案通過的可能性不高。在“立法院”，民進黨占51席，國民黨占52席，民眾黨占8席，無黨籍2席，在野加總起來不及法規所需的三分之二（76席）門檻。藍白將藉彈劾程序，拉長戰線，與賴持久抗爭。



賴清德上台一年多來，朝小野大，嚴重對立。民進黨當局在“大罷免”大失敗之後，繼續對抗路線，不只和大陸對抗，也與藍白鬥爭到底。今次彈劾提案導火線是卓榮泰在賴指示下“不副署”“立法院”三讀通過的《財劃法》修正案，“毀憲亂政”，在野黨不得不對賴當局做出反擊。



據“彈劾賴清德連署活動”網站的數據，藍白“立院”黨團19日宣布將對賴清德提出彈劾案，隔天下午連署數已突破600萬人。前“立委”蔡正元認為，網路連署創新高，說明彈劾賴具正當性、合理性，彈劾是一個成本最低，對賴困擾最大的方式。



各方都清楚，彈劾案本身不會成功，重點是過程，看在野能否將賴批倒鬥臭。因為明年是選舉年，台灣地方縣市長將進行改選，如果在野能將彈劾與發動群眾、與選舉相結合，獲得選民認同與支持，最終在縣市長選舉中重創民進黨，也將是大成功。從這一點看，民意、選票決定生死。