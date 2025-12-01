中評專論：給台灣領導人賴先生進一言

12月26日，“立院”通過賴清德彈劾案。（中評社 張嘉文攝） 中評社香港12月28日電（評論員 丁乙）近日，台灣島內關於“彈劾賴清德”的討論串起，12月26日，中國國民黨和台灣民眾黨“立法院”黨團聯合發動彈劾賴清德提案，以60：51的票數通過提案，並決定於明年5月19日進行彈劾投票。雖然彈劾程序複雜，門坎很高，當下尚未成氣候，但折射出大部分台灣民眾對現狀的不滿。賴先生就任台灣地區領導人已逾一年，從街頭到廟堂，從商界到學界，批評聲浪此起彼伏。作為關心台灣前途的觀察者，筆者願以“父母官”之責切言相告：為政之道，首在得人心；守土之責，貴在謀長遠。若一味沉溺於權謀對抗，終將被歷史浪潮淘洗而去。



父母官的第一課：以人民為天，而非以權術為器



賴先生說“我是務實的台獨工作者”，這句話或許能凝聚部分基本教義派的支持，卻讓更多台灣普通百姓陷入焦慮。過去一年，台灣電價上漲、青年低薪等問題未見緩解，反因“抗中保台”的政治操弄愈演愈烈。有攤販抱怨：“以前一天賣三鍋鹵肉飯能養全家，現在光是煤氣費漲了三成，只能少放肉。”有家長歎氣：“孩子讀私立大學四年學費漲了二十萬，畢業月薪還是兩萬八，這日子怎麼過？”



父母官的天職是“為民謀福”，不是“為黨爭利”。當年蔣經國先生主政時，面對石油危機、美援中斷，他堅持“今天不做，明天就會後悔”，推動十大建設、開放老兵探親、改善勞工權益。即便在戒嚴時期，仍默許《自立晚報》報導大陸新聞，允許民間社團交流。反觀今日，賴先生將“抗中”掛在嘴邊，把“護主權”當作擋箭牌，卻對民眾最關心的物價、就業、能源議題避而不談。這種“政治正確高於民生實際”的邏輯，本質是權力的傲慢——把民眾當棋子，而非主人。

