社評：2025，“中國崩潰論”崩潰又一年

中國人仰望星辰大海，埋頭真抓實幹，不斷進步，讓“中國崩潰論”一次次破產 中評社香港12月28日電（評論員 冬日）2025年初，當特朗普高高舉起關稅大棒，掄向中國時，全世界都在關注：正遭遇經濟頂頭風的中國這回將如何應對？中美關係會否急轉直下？彼時，美國戰略學界的“中國經濟見頂論”甚囂塵上，“中國崩潰論”沉渣泛起。



2025年末，回望一年來走過的路，我們經歷坎坷、感嘆不易，但我們更可以通過盤點十個方面的“這一年”，宣告中國正在中華民族復興的征程上穩步邁進－－“中國崩潰論”又一次破產崩潰！



這一年，中國GDP總量預期將突破140萬億元人民幣，比上年增長5.2%，對全球經濟增長的貢獻率約30%，繼續成為全球經濟增長的“第一引擎”。隨著人民幣兌美元匯率重返6區間，中國在匯率名義上的GDP總量進一步靠近美國；以購買力平價計算的GDP總量領先美國的距離將有所拉大。GDP固然不代表一切，但確實是國家綜合實力的關鍵指標。



這一年，在外界流行以“通縮論”、“年輕人失業”、“人口老齡化”來唱衰中國經濟時，中國全年新增就業崗位超1200萬，城鎮調查失業率在5.5%左右；居民消費價格（CPI）同比上漲0.2%。全國居民全年預期可支配收入44400元人民幣，增幅與GDP增幅基本同步，城鄉收入差距進一步縮小。教育、醫療、就業保障不斷完善。物價穩則民心穩，民生底線築牢，社會安定就有可靠的保障。