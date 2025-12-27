沙特為何空襲也門南部？

中評社北京12月27日電／沙特阿拉伯26日出動戰機對也門武裝勢力南方過渡委員會控制的東南部哈德拉毛省軍事營地發動空襲。沙特為何對南方過渡委員會發動打擊？也門國內目前有哪些勢力？也門政府和地區國家有何反應？



也門國內主要勢力



新華社報導，也門國內目前主要有三方勢力：也門胡塞武裝逐步控制北部和西北部，包括首都薩那及其周邊高地、荷台達省等若干紅海沿岸省份；也門南部、東部則多派系並存，國際社會承認的也門政府在這些地區的部分港口和城市保持影響；南方過渡委員會及若干地方武裝在亞丁省及一些南部沿海地區擁有實權。



此次遭沙特打擊的南方過渡委員會成立於2017年，由時任亞丁省省長祖貝迪成立，組織武裝對抗政府。2020年年底，也門政府與南方過渡委員會組建聯合政府，也門南部大部分地區實現了名義上的統一。2022年，該組織加入沙特主導的多國聯軍以打擊胡塞武裝，且加入也門政府行政機構總統領導委員會，但仍然堅持要求實現南部地區的“主權”，導致其與也門政府在權力分配和資源控制問題上多次發生衝突。



沙特為何出手



近期，南方過渡委員會不僅擴大了在舍卜沃省和馬里卜省之間沙漠地帶的軍事存在，其旗下武裝還于12月3日控制了位於也門政府控制區的東部哈德拉毛省第二大城市賽文。8日，也門總統領導委員會主席拉沙德·阿里米警告說，南方過渡委員會近期在該國南部的軍事部署威脅到國際社會承認的也門政府，並強調不接受國家機構之外運作的任何“平行權力”。



沙特外交部25日發表聲明說，南方過渡委員會近期的行動導致了“不合理的局勢升級”，損害了也門民眾利益及聯軍努力。沙特將與阿聯酋、總統領導委員會主席及也門政府一道努力“遏制事態”。



26日，南方過渡委員會的部隊又奪取了一處軍事營地的控制權。數小時後，沙特戰機對該營地實施了3次空襲。

