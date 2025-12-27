特朗普：“未經我批准，澤連斯基一無所有”

中評社北京12月27日電／美國總統特朗普26日說，他認為同烏克蘭總統澤連斯基定於28日的會晤將會順利進行，但“未經我批准，澤連斯基一無所有”。



新華社報導，特朗普當天在接受美國《政治報》採訪時說，他認為他同澤連斯基的會晤將會順利進行。特朗普同時表示，只要他想，他將“很快”會與俄羅斯總統普京通話。



對於澤連斯基提出的最新提議，特朗普說，“未經我批准，澤連斯基一無所有”，得看看澤連斯基“到底拿出了什麼”。



《政治報》對此評論說，特朗普將自己當作俄烏和平協議的“最終仲裁者”，並認為這表明“烏克蘭的命運很大程度上取決於能否說服特朗普相信烏克蘭已經做出足夠的讓步”。



據烏克蘭國際文傳電訊社26日報導，澤連斯基當天向媒體表示，他計劃28日與特朗普在美國佛羅里達州舉行會晤，討論對烏克蘭的安全保障和一些“敏感”問題。澤連斯基26日在接受美國新聞網站阿克西奧斯採訪時說，他希望28日在與特朗普會晤時就結束俄烏衝突的框架達成一致，其中包括一份“時間表”。他同時表示，如果俄羅斯同意至少60天的停火，他願意將擬議中的俄烏“和平計劃”付諸全民公投。



澤連斯基25日晚在視頻講話中說，他當天與特朗普的特使威特科夫、女婿庫什納通電話，就接下來的會晤形式、加快實現“真正和平”的時間安排等議題進行討論。他說，通話近一個小時，效果“非常好”，雙方討論了諸多細節，有一些“好想法”和“新想法”。