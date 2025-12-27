前11個月中國規上工業企業利潤增長0.1%

中評社北京12月27日電／中國國家統計局27日發佈數據顯示，1至11月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額66268.6億元，同比增長0.1%，自今年8月份以來累計增速連續四個月保持增長。



數據顯示，裝備製造業利潤帶動作用明顯。1至11月份，規模以上裝備製造業利潤同比增長7.7%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長2.8個百分點，是對規模以上工業企業利潤增長拉動作用最強的板塊。從行業看，裝備製造業的8個大類行業中有7個行業利潤實現同比增長。



高技術製造業利潤增速加快。1至11月份，規模以上高技術製造業利潤同比增長10.0%，較1至10月份加快2.0個百分點，增速高於全部規模以上工業平均水平9.9個百分點。從行業看，“人工智能+”行動深入實施帶動相關設備製造行業利潤向好，電子工業專用設備製造行業利潤同比增長57.4%；航空航天產業快速發展推動行業利潤增長較快，航空、航天器及設備製造行業利潤同比增長13.3%；智能化產品助力數智化轉型，智能消費設備製造行業利潤同比增長54.0%。



原材料製造業利潤較快增長。1至11月份，規模以上原材料製造業利潤增長較快，同比增速達16.6%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長2.0個百分點。從行業看，今年以來，鋼鐵行業盈利狀況改善明顯，疊加低基數因素，行業利潤同比大幅增長；在市場需求增加、營收增長較快的帶動下，有色行業利潤保持兩位數增長。