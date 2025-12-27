禮讓高虹安　鄭麗文定調：現任優先適用新竹市

中評社台北12月27日電／國民黨祕書長李乾龍明確表態新竹市確定禮讓高虹安，國民黨前發言人何志勇27日受訪仍重申參選立場不變，強調若民眾黨能承諾2028禮讓國民黨選“總統”，願立刻退選。國民黨主席鄭麗文27日表示，只要符合施政良好、成績卓著、受到市民選民高度的支持，就會“現任優先”。那這個原則當然也適用在新竹市。



中時新聞網報導，2026九合一選舉明年登場，國民黨也正在黨內協調各縣市參選人階段。鄭麗文今表示，一切都按照之前宣布的原則以及時程推進當中。不管是國民黨或者是民眾黨，大家都各自推出最強而有利，而且有意願為大家服務的人選。最後一定是透過公平公開的機制來產生一組人。



鄭麗文說，藍白都有非常高度一致的政治認知，必須要政黨輪替，2028年下架民進黨，台灣才有活路。目前為止雙方都是高度的互信跟誠意，在推動藍白的合作。



至於新竹市，鄭麗文則說，高虹安當時是因為官司的問題，所以為了避免造成對民眾黨的困擾退黨，那大家也都知道，藍白之間其實是有默契的。那包括新竹市在內，所有“現任的”縣市長，譬如說基隆、台北、桃園、苗栗、南投等，只要符合施政良好、成績卓著、受到市民選民高度的支持，就會“現任優先”。那這個原則當然也適用在新竹市。



鄭麗文強調，會用此原則繼續的推進。譬如說我們上個禮拜所提名的台南、高雄、屏東三個艱困選區，參選人也符合公布的提名原則，長期在那邊耕耘，上次的得票率有一定的得票率之上的人選。台南市原本前“立委”陳以信有意挑戰。但最後根據黨內的協調機制，也就是內參民調，君子之爭，最後確定徵召謝龍介參選市長，陳以信也表示全力的支持。所以這個過程，她覺得有很多人表達的意願都是好事，但是還是會遵守提名的機制，一一按照既定的時程來推進。



至於何時進入藍白協調機制，鄭麗文說，希望在明年三月時，如民眾黨祕書長周榆修所說，開始進入藍白協調機制。