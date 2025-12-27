美歐裂痕加劇　美媒質問：西方聯盟已終結？

中評社北京12月27日電／據新華社：美國《華爾街日報》27日刊文《“西方”終結了嗎？》，稱一場寒冬籠罩著大西洋兩岸，不少人擔憂美歐關係或許再也無法全面恢復。歐洲領導人正清醒認識到，美國至少在現政府領導下，不再把歐洲視為全球事務中的關鍵夥伴。歐洲方面不禁發問，他們自二戰結束以來一直視作國際秩序支柱的西方聯盟是否已終結？



德國總理默茨近期在首都柏林告訴商界領袖：“我們一度認為的標準‘西方’已不復存在。”他數天後又呼籲德國人，放下對他們數十年來所熟悉和熱愛的美國的懷念。“美國人現在正非常、非常激進地謀求自身利益”，而德國也必須這樣做。



文章指出，美歐關係轉向部分原因是雙方就“西方”究竟代表什麼、以及哪一方就捍衛所謂西方核心價值觀做得更好存在“根本分歧”。特朗普政府中的許多人認為，歐洲放任大規模移民湧入動搖了以白人和基督教群體為主體的“歷史根脈”，推動多元化政策議程也在一定程度上限制了言論和政治自由。



歐洲領導人則不敢苟同。在他們看來，美國向加拿大和丹麥等傳統盟友提出領土訴求等行為才是背棄西方價值觀。讓歐洲主流政治社會震驚的是，特朗普政府不僅這樣說，在俄烏和平進程等議題上也確實這樣做。



美國政府對歐洲的抨擊，始於今年2月美國副總統萬斯在慕尼黑安全會議上毫不客氣地批評傳統盟友，之後美方對歐洲商品施加關稅，再到本月初白宮最新發布的國家安全戰略報告。不少歐洲人說，報告讀上去像是“美國遞出的離婚書”。



英國歷史學者蒂莫西·加頓·阿什直言，美國國家安全戰略報告實際將萬斯此前的相關言論定為官方政策，宣稱歐盟是歐洲國家主權的敵人，揚言要扶持歐洲反移民政黨以干預歐洲內政。

