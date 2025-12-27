烏官員：大量投票點遭損毀　選舉籌備面臨挑戰

中評社北京12月27日電／當地時間26日，烏克蘭“戰時狀態及戰後時期選舉和全民公投準備工作組”舉行首次會議。



央視新聞報導，烏克蘭最高拉達第一副主席、選舉準備工作組組長亞歷山大·科爾尼延科在會議上表示，受衝突持續影響，烏克蘭境內大量投票站點遭到損毀。



科爾尼延科指出：“烏克蘭實際上有三分之一的投票站點被摧毀，其中很大一部分位於非烏方控制區，由於無法進入這些區域，烏方認為這些站點已被摧毀。”他進一步說明，無論前線還是非前線地區，俄軍的導彈和無人機襲擊已波及大量曾作為選舉投票站點的設施，包括宿舍、醫院等場所。烏中央選舉委員會主席亞歷山大·迪堅科強調，選舉籌備還面臨地雷威脅這一重大安全隱患。



烏克蘭總統澤連斯基同一天強調，安全是任何形式投票的關鍵條件。他說，舉行選舉首先需要具備法律上的可行性，但最重要的仍是安全性。他進一步表示，烏克蘭的合作夥伴具備足夠能力，可通過向俄羅斯施壓或與其達成相關協議，以實現在安全條件下舉行選舉。



此外，澤連斯基還提及和平計劃中關於公投的相關問題。他認為，部分敏感議題最終決策權應歸屬烏克蘭人民。澤連斯基還透露稱，如果俄羅斯同意至少60天的停火，他願意將和平計劃付諸全民公投。舉行公投存在政治、後勤和安全風險，60天是完成籌備工作所需的最短時間。

