成功發射！風雲四號C星有哪些“超強能力”

中評社北京12月27日電／12月27日0時07分，風雲四號C星（又名風雲四號03星）成功發射。作為中國第二代靜止軌道氣象衛星風雲四號系列的最新成員，C星在監測預警極端天氣和應對氣候變化方面有哪些超強能力？近期中國還將發射哪些氣象衛星？新華社記者對此專訪了中國氣象局相關專家。



觀測性能全面躍升



新華社報導，“最新發射的風雲四號C星觀測性能全面躍升，其搭載的6台載荷性能均達到國際先進水平，將大幅提升對中小尺度天氣系統監測預警的頻次和精度。”中國氣象局風雲氣象衛星工程總指揮、副局長曹曉鍾說。



風雲四號地面系統總指揮唐世浩介紹，風雲四號C星將接替在軌超期服役的風雲四號A星，與風雲四號B星組網，在赤道上空36000公里高度開展大範圍、高頻次氣象觀測，是目前全球單星綜合探測能力最強的靜止軌道氣象衛星。



——更快：靜止軌道輻射成像儀空間分辨率提升一倍，可對中國及周邊區域實現最高5分鐘一次的全圓盤探測，同時具備1分鐘間隔的區域連續快速成像能力，可精準刻畫中小尺度天氣系統演變，實現監測頻次、精度雙提升。



——更精：干涉式大氣垂直探測儀空間分辨率由12千米精細至8千米，可實現1小時常態觀測和15分鐘加密觀測，為區域數值預報、台風模式預報提供更高精度數據支撐。同時，實行全年無間斷的全域閃電監測。



——更廣：多波段電離層紫外光譜成像儀實現國內首次電離層光譜成像，太陽極紫外成像儀可對太陽進行高時空分辨率的全日面成像觀測，太陽X射線及紫外波段流量計將為太陽質子、耀斑等空間天氣事件預警提供源頭監測數據。

