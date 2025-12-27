多國及國際組織譴責以色列承認索馬里蘭

中評社北京12月27日電／針對以色列正式承認索馬里蘭為“獨立主權國家”，索馬里聯邦政府26日發表聲明，強調索馬里蘭地區是該國主權領土不可分割的一部分。埃及、土耳其、沙特、約旦等國家以及非盟、阿盟、海合會等國際組織予以譴責。



新華社報導，索馬里總理辦公室26日在聲明中說，索馬里蘭地區是索馬里聯邦共和國主權領土不可分割、不可分離且不可剝奪的一部分。索馬里聯邦政府斷然、明確地拒絕蓄意侵犯其主權的行徑，拒絕以色列所謂承認索馬里北部地區的非法步驟。



這份聲明說，索馬里不允許在其領土上建立任何外國軍事基地或作出任何相關安排，這將把索馬里拖入代理人衝突或將地區和國際敵對行動引入該地區。索馬里政府警告，這類性質的非法舉動將嚴重破壞地區和平與穩定，加劇非洲之角、紅海、亞丁灣、中東及更廣泛地區的政治和安全緊張局勢。



埃及外交部26日說，埃及外長當天分別與索馬里、土耳其、吉布提外長通電話。各方外長一致強調，完全拒絕並譴責以色列這一表態，重申堅定支持索馬里的統一、主權和領土完整，堅決反對任何破壞索馬里主權或該國穩定的單邊行動。各方外長一致支持索馬里聯邦政府是合法國家機構，反對一切損害其國家統一的“平行實體”。以色列此舉構成危險先例，嚴重威脅國際和平與安全，違反《聯合國憲章》及公認的國際法原則。



土耳其外交部聲明，以色列宣佈承認索馬里蘭地區的獨立是內塔尼亞胡政府破壞地區和全球穩定的又一非法行徑，延續了以色列的擴張主義政策，是對索馬里內政的公然干涉。

