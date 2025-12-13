快評：雙城論壇登場　兩岸關係一道亮光

中評社快評／上海台北雙城論壇今天登場。台北市長蔣萬安一行28日早上將抵達上海，先會晤上海市政府代表，隨後參加主論壇。3個分論壇接著展開，主題分別為：軌道交通、健康樂齡、科技醫療。



雙城論壇自2010年起每年在台北和上海輪流舉辦。2023年為蔣萬安任內首次赴上海參加，當時隨訪議員13人，隨行訪團成員約150人，企業團報名相當踴躍。因為台北市19日發生隨機攻擊事件，出於維安部署，蔣萬安今次縮短行程，只參加周日舉行的主論壇，其他行程由台北市副市長林奕華帶隊參加。



今次是蔣萬安第二次以台北市長身份率隊登陸。雖然當天來回，蔣萬安行程仍受到關注。蔣萬安近日說，雙城論壇維持了15年，持續進行2座城市間的市政交流，希望繼續維持下去，“雙城好、兩岸好”。蔣萬安今天將在主論壇致辭，內容相信會相當精彩。



從大陸方面的角度看，在當前兩岸關係氛圍下，雙城論壇能如期舉辦並不容易，意義格外重要。經過15年努力，雙城論壇成為推動兩岸關係發展的交流合作範例，其意義已不僅限於城市交流本身，在一定程度上對兩岸關係發揮穩定作用。如有評論所言，雙城論壇是兩岸關係陷入近10年漫長暗夜中的一道亮光。



雙城論壇登場，增強了兩岸善意互動。希望各方順勢而為，讓兩岸關係繼續向前走。