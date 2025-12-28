加拿大將再向烏克蘭提供超18億美元資金支持

中評社香港12月28日電／加拿大總理卡尼27日在哈利法克斯市會見到訪的烏克蘭總統澤連斯基，宣布將向烏克蘭提供新一批資金支持。



據加方發布的新聞稿，加拿大將出資25億加元（約合18.3億美元），用於支持烏克蘭取得國際貨幣基金組織貸款、債務暫緩、貸款擔保等。



協議書援引報導，新聞稿說，兩國領導人舉行了雙邊會談，討論了當前和平談判的最新進展。



澤連斯基當天短暫訪問加拿大，並計劃於當地時間28日同美國總統特朗普在佛羅里達州舉行會談。