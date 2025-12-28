嘉義市長選戰藍白合有譜？張啟楷：一定會合

中評社台北12月28日電／明年嘉義市長選戰，國民黨人選難產，民眾黨已提名“立委”張啟楷，兩黨定調“藍白合”共推最強人選，張啟楷今天說，國民黨內部已開始整合，如果沒有人選或願意禮讓，他應該會代表藍白參選，藍白合完成的時間最好是明年1月15日，越快越好，最晚農曆春節前。



根據《中時新聞網》報導，張啟楷今天清晨為嘉義市一場馬拉松賽鳴槍起跑，他受訪時說，“藍白合”是一定要做的，因為它關係不只是明年選舉，還影響到2028年這個藍白能不能贏得執政權，等於是明年的選舉跟後年是有連動的，最近媒體報導，國民黨釋出了善意，在新竹已經明確說會禮讓給高虹安市長，第二個就是嘉義市。



張啟楷還說，國民黨會先內部整合，透過內參式民調，如果沒有人選，或者願意禮讓的話，可能很快的時間內，就應該由他代表藍白參加這次的市長選舉。



藍白兩邊都已經釋出很大的善意跟誠意，民眾黨也明確表達，國民黨內部可以先協調，他們前天已經開始到宜蘭協調黨內的兩位參選人，應該很快也會把嘉義市鄭光宏、陳家平兩位優秀議員以及翁壽良醫師先協調，看看他們的參選意願到底有多強，應該是一個人會代表國民黨，然後再跟張啟楷進行協調或者民調。



張啟楷又說，還有一個可能性，就是國民黨內參式民調以後，覺得張啟楷勝算比較大，那就由他來代表，這也是一種方式。



張啟楷強調，藍白是一定要是合作的，只能有一個人，這個人一定是最高、最強，能夠贏得勝選的人，還有就是跟時間賽跑，他認為最好的整合完成的時間應該是明年1月15日，越快越好，最晚春節前。



