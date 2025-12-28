【
大
中
小
】 【
打 印
】
馬克龍支持率跌至其法國總統生涯最低點
http://www.CRNTT.com
2025-12-28 10:09:46
中評社香港12月28日電／法國26日發布的一份最新民調顯示，法國總統馬克龍的支持率降至25%，跌至其2017年首次當選總統以來的最低水平。
新華社報導，此次調查由法國電視一台新聞頻道委托一家民調機構於12月22日至23日在線上進行。調查對象是1099名18歲及以上法國民眾。結果顯示，衹有25%的受訪者對馬克龍持正面看法，較11月下降4個百分點。
法國總理勒科爾尼的支持率總體保持穩定。34%的受訪者對勒科爾尼持正面看法，較11月下降1個百分點。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
網評：歐洲三巨頭排隊訪華蘊含多重戰略訴求
(2025-12-08 14:45:02)
馬克龍：“感謝中國如此熱情的接待”
(2025-12-07 11:57:05)
習近平同法國總統馬克龍在成都進行友好交流
(2025-12-05 15:59:26)
網評：提前跛腳的馬克龍為什麼要訪華？
(2025-12-02 11:54:32)
造謠馬克龍夫人是男性 10人被控網絡欺凌
(2025-10-29 16:41:46)
法國總統馬克龍再次任命勒科爾尼為總理
(2025-10-11 13:18:41)
馬克龍宣布法國派戰鬥機協助波蘭保護領空
(2025-09-12 17:01:17)
馬克龍支持率僅剩6% 民眾不想再聽到他講話
(2025-09-11 11:12:27)
法政府信任投票翻車 馬克龍急物色新總理
(2025-09-09 12:29:24)
法國政府面臨倒台危機 傳馬克龍急覓新總理
(2025-09-08 12:11:06)