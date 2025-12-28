】 【打 印】 
馬克龍支持率跌至其法國總統生涯最低點
　　中評社香港12月28日電／法國26日發布的一份最新民調顯示，法國總統馬克龍的支持率降至25%，跌至其2017年首次當選總統以來的最低水平。

　　新華社報導，此次調查由法國電視一台新聞頻道委托一家民調機構於12月22日至23日在線上進行。調查對象是1099名18歲及以上法國民眾。結果顯示，衹有25%的受訪者對馬克龍持正面看法，較11月下降4個百分點。

　　法國總理勒科爾尼的支持率總體保持穩定。34%的受訪者對勒科爾尼持正面看法，較11月下降1個百分點。

