台灣東部海域強震前天空閃過一道光　多人目擊

中評社台北12月28日電／台灣東部海域27日深夜發生規模7.0地震，全台各地明顯有感，部分民眾表示，在地震發生前天空閃過一道光，隨即天搖地動，將畫面或經驗分享到社群平台後，引發大量網友熱烈討論，不少人驚呼“天有異象”，更有人回憶，過去不論是921大地震或去年的0403強震，也曾見過類似閃光，隨後便發生地震。



根據《中時新聞網》報導，臉書粉專“我是北投人”發文表示，讀者提供的監視器畫面顯示，位於北投區中和街的天空在地震發生前突然亮起一道光，隨後地面開始劇烈晃動，畫面清楚捕捉到閃光的瞬間。



除北投的閃光影片，新北市蘆洲區也有民眾透過監視器拍下地震前的強光畫面，將影片上傳到Threads表示“打了個雷馬上就大地震了”。



兩支短片都引起網友熱烈討論，“影片曝光，一票網友對閃光感到好奇與疑惑，紛紛留言討論“昨晚地震光我也有看到”、“這是地震光嗎？”、“天空真的亮了”、“天有異象”、“921晚上我也看了好幾次地震光”、“地鳴超大聲”、“真的有地震光”、“地震光，強震才會有的”、“0403時我也有看到，應該是地震光”、“剛好拍到有閃光欸，下一秒馬上地震”。



昨日深夜11時05分，宜蘭外海發生規模7.0地震，震源深72.8公里，全台有感。