汪雨：中評社不忘初心堅持理性

上海宋慶齡基金會理事汪雨（中評社 束沐攝） 中評社香港12月29日電（記者 束沐）上海宋慶齡基金會理事、汪道涵之子汪雨不久前出席中評社成立20周年上海座談會，他深情回顧了汪道涵支持創辦中評的歷史，高度肯定中評社已成為兩岸交流中不可或缺的重要中堅力量。他感念父親汪道涵與郭偉峰社長為中評社所傾注的心力。他們以遠見卓識鋪就了中評社發展的基石，為家國情懷奠定了使命擔當。



發言全文如下：



感謝中國評論通訊社羅祥喜總編輯、上海東亞研究所王海良所長等諸位先生的邀請，今天，我心懷特別感念，參加中評社成立二十周年的座談活動。作為汪道涵先生之子，以及上海宋慶齡基金會涵公益的創始人，我深知這一刻不僅是對中評社二十年歷程的回顧，對我個人而言，更是承上啟下、追憶和傳承先輩的精神。



中評社的誕生，源於父親當年支持創辦的《中國評論》月刊。他始終堅信，溝通與對話是化解隔閡、凝聚共識的橋梁。正是這份初心，推動了中評社從一本刊物發展為如今具有廣泛影響力的媒體平台。二十年來，中評社秉持客觀、理性、建設性的立場，記錄時代變遷，傳遞兩岸聲音，成為兩岸交流中不可或缺的重要中堅力量。



在此，我尤其感念父親與郭偉峰社長為中評社所傾注的心力。他們以遠見卓識鋪就了中評社發展的基石，為家國情懷奠定了使命擔當。



當前，兩岸關係面臨複雜嚴峻的形勢，民間互信受損，交流合作受阻。但越是如此，越需要像中評社這樣的媒體堅守使命，用事實對抗偏見，以理性引導共識。



父親的教誨是深刻的，父親的影響是深遠的，作為慈善公益主導人，我也始終致力於推動兩岸民間交流與公益合作。我們相信，公益無界，善意相通。



二十年間，我從青少年步入中年，而這一段成長歲月，恰巧與中評社二十年征程同步。二十年櫛風沐雨，中評社已然成長為活力迸發的青壯年，正青春、正有為，祝願它繼續以筆為舟、以文為橋，在百年未有大變局中堅守初心，勇擔使命，為推動兩岸關係和平發展、實現民族復興的光明前景貢獻更多的智慧與力量。我深知，無論是中評社還是我個人，都將始終堅守初心、持續發聲，用傳承的堅守與擔當的熱忱，為兩岸交流添磚加瓦，推動兩岸交流走深走實。



今天我與中評社再次重逢，未來定將不辱使命，在公益、媒體交流等緊密合作。人類步入了AI時代，依托大數據與新科技應用，以真實為基、善意為本，與中評社共同以創新性傳播理念搭建兩岸溝通橋梁，堅定呈現國家統一民族復興之共同願景。



感謝邀請，再次祝賀中評社成立二十周年！