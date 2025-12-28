李乾龍赴金門參加國民黨慶：縣長人選按制度來

中評社台北12月28日電／中國國民黨金門縣黨部28日上午10時在紅龍餐廳熱鬧舉辦“131周年黨慶大會”，黨主席鄭麗文因另有行程無法到場，由副主席兼祕書長李乾龍代表跨海出席，在縣黨部主委陳玉珍等人陪同下趕抵會場，與地區黨員同聲祝賀國民黨131歲“生日快樂”！



據《中時新聞網》報導，媒體問有關明年金門縣長選舉國民黨推派人選，李乾龍表示，按照制度來！會選一個地方上大家都認同、由制度產生的最強縣長人選出來。



