“澤特會”前遭襲　基輔迎來寒夜

中評社香港12月28日電／27日凌晨，一陣急促的防空警報聲打破了烏克蘭首都基輔的寧靜。1時30分許，新華社記者聽到強烈爆炸聲。記者走向陽台，一架噴射著紅色尾焰的無人機正從不遠處快速低空掠過，轟鳴聲清晰可聞。隨後，一聲巨響傳來，公寓周邊車輛警報大作。



基輔市一直是俄軍空襲的首要目標。此次的防空預警一直到27日15時55分才解除。在記者印象中，這是烏克蘭危機升級以來持續時間最久的空襲之一。



這輪空襲發生在美烏領導人擬定會晤前夕。烏克蘭總統澤連斯基26日宣佈，將啟程前往美國。他將於當地時間28日同美國總統特朗普在佛羅里達州舉行會晤。



新華社報導，澤連斯基27日在社交媒體上說，俄軍當天向烏境內發射了約500架無人機和40枚導彈，其中包括“匕首”高超音速導彈。他呼籲美國和歐洲以及其他盟友向烏提供“充足和及時”的防空援助。



43歲的維拉生活在基輔市郊區。她對記者說，27日5時，被巨大的爆炸聲驚醒後，她就無法入眠。“我一直盯著防空預警信息。看到提示說俄軍導彈進入烏克蘭領空，我就趕快跑到公寓地下室躲避。後來警報解除，我剛要出門，預警信息又提示有一架無人機向我家方向飛來，我又跑回地下室。”維拉說，一夜下來，她已精疲力盡。



26日，基輔市氣溫降到零下4攝氏度並迎來今冬首場大規模降雪。27日上午，記者所在的第聶伯區停電、停水，公寓本就不太熱的暖氣片也徹底變涼。



負責給基輔市、基輔州供電的烏最大私營能源企業DTEK在社交媒體發文稱，按照烏國家電力公司下達的指令，對基輔市實施全市緊急停電。基輔市市長克利奇科說，全市共有2600棟居民樓和300多家教育機構停暖。