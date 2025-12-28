富權：從幾場演講看當今台灣青年思想動向

中評社香港12月28日電／澳門新華澳報26日發表富權文章：從東吳大學幾場演講看當今台灣青年思想動向。以下為文章內容。



以“行動派”著稱，不僅重視課堂知識，更強調將所學應用於實際社會議題，培養有責任感和行動力的未來公民傳統的東吳大學政治系學生會，在十二月間主辦了幾場演講會，先後邀請台灣民眾黨主席黃國昌、民進黨秘書長徐國勇，及中國國民黨主席鄭麗文前往進行演講，並與學生進行答問互動。另外，可能是基於民進黨“立委”沈伯洋雖然並非是“領袖級”人物，但在青年議題上有其“獨特”一套的“理論”和實踐，也“魚頭搭魚腩”地邀請其進行了一場演講。



在這四場演講中，以十八日徐國勇主題為《災難之後──跨域協力治理與公民防災的新可能》，及鄭麗文二十二日主題為《國民黨的改革與青年參政之路》的演講，最為矚目。這除了是在鄭麗文的這一場，爆發了她與“青鳥教授”陳方隅的“舌戰”之外，還因為學生們“賞臉”的程度出現了極為顯著的反差。徐國勇的那場演講會，衹有不到三十名學生出席，從場景上看，可說是“小貓三四隻”；而鄭麗文的那一場，則是一百五十個座位的會場座無虛席，全場爆滿。



其中的原因，既有可能是徐國勇演講的當天，適逢大學期中考之外，更大的可能性，學生們對學運領袖出身的鄭麗文，比政客背景的徐國勇更感興趣，而且從自身日後的職業生涯出發，更為欣賞“早聞其名”的鄭麗文的口才便給特徵。當然，可能也是對鄭麗文的演講主題《國民黨的改革與青年參政之路》懷有高度興趣。畢竟，大學政治系的學生在畢業後，不少人就是走上了從政之路。



實際上，許多學生在鄭麗文現身時就趕緊拿起手機拍攝分享，可以看出年輕人對她的印象算不錯。而鄭麗文在正式進行演講之前做了個即時調查，詢問現場大學生是在她擔任黨主席前就認識她的人舉手，結果有約七成的人舉手；在詢問她任主席後才認識的人則僅有約十人，這讓鄭麗文非常驚喜，笑著說“非常謝謝大家！”為此，鄭麗文特別縮短演講時間，留下更多時間讓學生提問互動，更是拉近了國民黨主席與大學生的距離。當然，也因此而爆發了鄭麗文與“冒充學生”混進場的屬於民進黨“正國會”的陳方隅的“舌戰”，但學生們卻是對鄭麗文的回擊給予熱烈的掌聲，可見在當今的大學生群中，“情況正在發生變化”。



實際上，大學向來是青年思想碰撞的前沿陣地，校園演講會則如同觀察青年價值取向與關切議題的“窗口”。近期東吳大學陸續舉辦的多場主題演講，尤其是鄭麗文針對青年參政與兩岸議題的公開對話，以及經濟系圍繞新興產業的相關分享，不僅引發了現場的激烈討論，更折射出當前台灣青年群體在政治認同、現實發展、兩岸认知等層面的複雜動向。並也折射出台灣青年對兩岸關係的態度其實是挺多元的，既有對身份認同的深入思考，也有對和平發展的務實期待。

