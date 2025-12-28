新華澳報：台當局要把兩岸交流大門關死？

中評社香港12月28日電／澳門新華澳報27日發表富權文章：台當局要把兩岸交流大門關死？以下為文章內容。



就在“雙城論壇”衝破民進黨當局以各種手法進行的阻延，終於即將舉行的前夕，台灣當局“跌落地還要抓把沙”地祭出新的打壓兩岸交流的手段。昨日舉行的“行政院院會”處理陸委會擬具的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案，增訂“立委”赴大陸地區須經許可的規定，後續將移請“立法院”審議，將本已是半關的兩岸交流大門，進一步關小。按照這個“軌跡”，以後可能還將陸續“修法”，直至將兩岸交流大門完全關閉為止。



根據“行政院”的新聞稿所述，這次“兩岸人民關係條例”修法的內容，是擬規定十一職等以上公務員前赴大陸地區維持須由“內政部”的規定，十職等以下公務員則改為“須經所屬機關許可”。另外，也增訂“立委”、涉“國家機密”者、曾違規赴陸者，前赴大陸地區須“強制”列管，須經聯合審查會審查許可的規定；縣市長部分，也比照“直轄市長”退離職後擬赴陸，須管制三年。“草案”還規範，民選公職人員赴陸如有接觸大陸地區黨、政、軍等機關（構）或團體，應於返台後將接觸的時間、地點、事由、過程等相關資訊提供權責機關，由權責機關公開揭露。另外，“草案”也增訂具指標性卸任官員“禁止”赴陸出席大陸官方主辦的妨害台灣當局“尊嚴”活動，將對象明確化包括曾任“總統”、“副總統”、“國安會諮委”、“中央機關”政務人員、“中央三級機關”以上首長、“駐外機構”館長與副館長或領有月退俸的校級軍官。違者將剝奪月退俸，若無領受月退俸者，處新台幣二百萬元以上、一千萬元以下罰鍰。



受到這次“修法”影響最大，也正是民進黨當局這次“修法”的“劍指”所向的，有兩大類人，其一是在野黨的“立委”，其二是此前國民黨掌政時期的政軍人員，尤其是馬英九本人。若該“惡法”獲得“立法院”通過，這兩類人今後要到大陸地區參訪甚至是單純的探親旅遊，都將“行不得也哥哥”。



民進黨當局之所以要炮製該項“惡法”，近因是進來有一些國民黨籍“立委”前往大陸地區參與兩岸交流活動，而遭到民進黨“立委”甚至情治機構的質疑；遠因其實是根本原因，就是賴清德要將其今年三月提出的“十七項因應策略”，全部予以“法制化”，陸續提出相關修正草案，而昨日“行政院院會”通過的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》及《社會秩序維護法》部分條文修正草案，就是其中的兩塊“桶板”。卓榮泰和“政務委員”林明昕聲稱，“十七項因應策略”中需要修法的內容，就最後剩下軍事審判這一塊了，還在研議當中，希望明年“立法院”順利審議。



當然，以“立法院”目前“野大於朝”的議席比例結構，這項“惡法”將會遭到國民黨黨團和民眾黨黨團聯手狙擊，難以獲得通過。即使是“放行”部分內容，其中針對“立委”的條款，在野黨黨團必定會聯手“封殺”，因為這直接關乎到他們的切身權益。



正因為如此，陸委會副主委兼發言人梁文傑昨日在主持例行記者會時也毫不諱言，此次“修法”在“立法院”可能會遇到非常大的障礙，但也不能雙手一攤、什麼都不管，該推的還是要推。



其實，在此次民進黨當局正式“出手”之前，就曾經有以沈伯洋為首的民進黨“立委”，向“立法院”提交過限制“立委”前赴大陸地區的法案，但均遭到藍白兩黨黨團聯手“封殺”，甚至還過不了程序委員會這一關。



實際上，在去年七月間，沈伯洋等十八名民進黨“立委”擬制並提交的“兩岸人民關係條例”第九條修正草案，增訂“立委”、“直轄市”議員、縣市議員，須經審核才能赴陸的規定；而重點研究領域涉及“國安”或“國家”核心關鍵技術人員、關鍵基礎設施重要營運人員、參與“立法院”秘密會議的人員，也均納入國安管制人員。此外，還增列管制人員與陸港澳特定對象（黨政軍、政治性團體、涉及對台工作或影響國安的單位、企業）接觸時，應申報接觸對象及往來內容。但上述提案全都在七月十二日的院會中，被在野黨黨團提案擋下，退回程序委員會。



不過，仍有隱憂。因為民眾黨將執行“兩年條款”，現在堅定實行“藍白合”的民眾黨“不分區立委”（除中途遞補的劉書彬之外），尤其是對民進黨進行堅決鬥爭的黨團總召黃國昌，都將會在明年一月三十一日卸任由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀、許忠信等人接任。民進黨當局是否會對其中部分人進行“勾連策反”，將他們“拉出去”，並進行“綠白合作”，使得民進黨掌握“立法院”過半議席，從而“為所欲為”地通過各項“惡法”？



應當說，“不分區立委”必須體現黨的意志，不能像“區域立委”那樣可以“帶槍投靠”對立陣營，倘是違背黨的意志將會被開除出黨，其“不分區立委”資格也將會隨之而喪失。因而只要黃國昌還是民眾黨主席，就將不會發生上述民眾黨“立委”“背刺”的事態。但“不怕一萬，只怕萬一”，不排除會有部分民眾黨“立委”受到民進黨當局“更優厚條件”誘惑，寧願被民眾黨開除黨籍，也要搶在喪失“不分區立委”資格前協助民進黨當局完成該“惡法”的立法程序。



民進黨當局自執政以來，尤其是賴清德上台後，將“台獨”分裂主張凌駕於兩岸同胞根本利益之上，以“安全”“防統戰”為借口，密集推出一系列限制措施，從人員往來、經濟合作到文化交流，全方位關閉兩岸交流大門，企圖人為割裂兩岸血脈聯繫，其倒行逆施不僅嚴重損害兩岸同胞權益，更給台海和平穩定帶來巨大風險。但是，“青山擋不住，畢竟東流去”，兩岸同胞同根同源、同文同種，交流合作是民心所向、大勢所趨。“要交流、要合作、要融合”是兩岸同胞的共同願望，民進黨當局的倒行逆施隻會激民憤、失民心，搬起石頭砸自己的腳。