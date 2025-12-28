澤連斯基將與特朗普見面　俄美烏歐各怎麼看？

中評社北京12月28日電／烏克蘭總統澤連斯基計劃於28日與美國總統特朗普在美國佛羅里達州舉行會晤，討論對烏克蘭的安全保障和領土等問題。談及烏方發布的新版20點“和平計劃”，澤連斯基說，需要由烏美俄歐四方共同簽署。各方就結束俄烏衝突談判的最新立場如下：



普京：若烏方不願和平解決問題 俄將以軍事手段解決



新華社報導，俄羅斯總統普京27日表示，即便到今日，烏克蘭領導人仍然沒有急於和平解決衝突。若烏方不願和平解決這一問題，俄方將通過特別軍事行動以武力解決面臨的所有問題。



普京27日在俄聯合部隊集群某指揮所作出上述表態。據俄總統網站消息，俄武裝力量總參謀長格拉西莫夫當天在該指揮所向普京報告，俄軍已控制扎波羅熱州城市古利亞伊波列和頓涅茨克地區季米特洛夫（烏克蘭稱米爾諾赫拉德）等地。



普京表示，俄軍在蘇梅州、哈爾科夫州和第聶伯羅彼得羅夫斯克州邊境地區建立安全緩衝區的進展順利，俄軍正加大對烏武裝部隊施加軍事壓力。



普京指出，俄軍前線攻勢迅速推進。鑒於目前攻勢，俄方已無興趣等待烏方從其占領區撤出。



特朗普：“未經我批准，澤連斯基一無所有”



對於澤連斯基的最新提議，特朗普說，“未經我批准，澤連斯基一無所有”，得看澤連斯基“到底拿出了什麼”。



特朗普26日在接受美國《政治報》採訪時發表上述言論。他說，他同澤連斯基的會晤將會順利進行。特朗普同時表示，只要他想，他將會“很快”與俄羅斯總統普京通話。

