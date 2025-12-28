鄭麗文規劃訪陸　李乾龍：有助化解兵兇戰危

中評社台北12月28日電／國民黨主席鄭麗文日前受訪拋出希望促成國共兩黨領導人“鄭習會”構想，引發政壇關注。國民黨副主席兼祕書長李乾龍今（28）日赴金門出席中國國民黨131周年黨慶表揚大會時表示，在當前兩岸情勢相對緊繃的背景下，若能以理性、務實方式展開對話交流，對於降低衝突風險、化解兵兇戰危，具有正面意義。



中時新聞網報導，李乾龍指出，鄭麗文日前於廣播電台訪談中已對外說明，預計明年上半年規劃前往北京進行相關交流行程，並以促進兩岸和平為主要目標。他表示，相信鄭麗文已有妥善規劃，後續也會就相關細節進行必要協調，對話核心將聚焦於兩岸和平共處、和平共榮，不會牽涉其他議題。



對於外界關切兩岸條例是否影響後續交流行程，李乾龍強調，相關構想是基於化解兩岸緊張、避免兵凶戰危的前提，這也是2300萬台灣人民共同的期盼，黨內對於有助於和平的交流行動，多抱持正面看法。



此外，談及明年金門縣長選舉布局，李乾龍指出，國民黨將依照既有提名制度辦理，尊重地方意見，選出“地方上大家都認同、制度產生的最強人選”。目前被點名的潛在人選，包括立委陳玉珍、金門縣長陳福海力推的副縣長李文良，以及前縣長楊鎮浯等人。



李乾龍強調，若地方整合出現需要，中央黨部也願意出面協調，希望在團結前提下推出最具勝選機會的人選，迎戰明年地方選舉。