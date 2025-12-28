賴清德自創“憲法”　又被抓包失言

中評社台北12月28日電／”賴清德25日指出，《憲法》明文規定，“立法院”對明年度預算要在今年12月31日前審竣完畢，引發許多議論。國民黨“立委”王鴻薇諷刺表示，這番話不但被各界抨擊“查無此條”，“總統府”和賴的小編更分別在社群平台及“總統府”網站，下架“憲法明文規定”內容，並列出賴3大失言案例狠酸。



中時新聞網報導，王鴻薇今（28）日在臉書指出，賴清德前天說“憲法”明文規定，“‘立法院′對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢”，不但被各界抨擊“查無此條”譏笑自創“憲法”，“立法院”過去幾年都沒有於年底以前審完，這已經不是打臉賴清德而已，恐怕是“總統”看不懂“憲法”的“憲政危機”了。



王鴻薇諷刺表示，“總統府”和賴清德的小編，分別在社群平台及“總統府”網站，下架“憲法明文規定”內容，“國家元首”，居然法律都看不懂，還胡亂編造，無疑重創“我國”形象，當然只能偷偷遮羞。



王鴻薇更列出賴清德失言的著名案例，包括一、大罷免時賴清德發起到現在還沒講完的“團結十講”，提到1946年通過的“憲法”“台灣沒有派員參加制憲”被“國史館”歷史資料打臉，事後也是“總統府”與小編偷偷刪文；二、最有名的，同樣也是“團結十講”賴清德說“打掉雜質”，民意強烈反彈，“總統府”出來洗地：“請大家不要過度解讀”，但新聞稿又把“雜質說”刪掉；三、賴清德也曾在記者會，突然稱“北京當局也以2027完成武統台灣為目標”，臉書第一時間發文也相同，震驚海內外媒體，但馬上“總統府”出來撇清，說媒體錯誤解讀，但不到一個小時的時間就改成“以2027年完成武統台灣的準備為目標”，也被大家抓包。