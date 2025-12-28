下架民進黨不能只靠嘴巴喊　蔡正元提4關鍵

中評社台北12月28日電／2026選舉即將到來，國民黨今（28）日發文強調“下架民進黨，台灣才有活路！”並強調對於藍白合作的立場清楚、態度明確，不是為了合作而合作，而是為了守護民主與法治，在共同政治認知下，團結一切力量。前“立委”蔡正元則提及4事，強調下架民進黨不能只靠嘴巴喊。



中時新聞網報導，國民黨今在臉書表示，藍白合作不是口號，正按照既定時程推進中，國民黨不是為了合作而合作，而是為了守護民主與法治，在共同政治認知下，團結一切力量，並提及兩原則，包括無論一、藍白，現任優先，延續市政成績；二、黨內協調、君子之爭，透過公平、公開、公信機制，產生唯一人選。



國民黨進一步表示，包括新竹市在內，藍白之間對地方選舉已有清楚默契：凡現任縣市長，只要施政表現良好、成績具體、獲得民意支持，即以現任優先，這項原則也適用於基隆、台北、桃園、苗栗、南投、連江等地，並將依此持續推進；至於台南、高雄、屏東艱困選區，國民黨已依照既定提名原則辦理，優先考量長期耕耘與選舉實績。即使有多位人選表達參選意願，最終仍回到黨內協調與內參民調機制，產生最適合出戰人選，並回歸一致團結，全力取得勝選。



國民黨強調，藍白已展現高度政治共識，不論最終人選為何，目標衹有一個，就是結束民進黨長期執政，讓台灣走出內耗，強調藍白合作不是密室政治，而是建立在互信、規則與節奏之上的民主機制。



蔡正元今則在臉書以“下架民進黨？”為題發文，強調下架民進黨不能只靠嘴巴喊，要有很適當的選將、要有很正確的策略、要有拿得到中間選票的路線，且更要知道中間選民在想什麼？