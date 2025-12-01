顧祖華：雙城論壇舉辦的寓意

中評社香港12月29日電（作者 顧祖華）今年的雙城論壇，歷經波折在本年度最後一個週末舉辦。上海北外灘的世界會客廳終於迎來了一大早從台北乘“飛的”來上海的台北市長蔣萬安。



蔣萬安這趟上海行來得辛苦，原本預定9月份召開的雙城論壇，因民進黨當局的刁難而延期舉辦，12月因在市議會會期，北市府料定民進黨籍議員把持的有關委員會不會同意相關局處首長請假，只能把會期定在週末，不料台北地鐵又發生惡性案件，時間已無更改可能，蔣萬安只能“快閃”上海了。



台北市長將萬安能來上海，也是上海始終秉持用兩市交流推動兩岸交流，用兩市市民受益增進兩岸人民相親互融的初心，用最大的包容心、最大的善意來配合台北市的各項變化的結果。年末歲尾，是上海市長及政府各部門一年中最忙碌的時候，都有大量的公務要處理，市長在這個時候能配合蔣萬安的行程變化，這是何等善意和耐心。這也說明，上海和台北歷經過去15年的雙城論壇，雙方建立了巨大的互信，這種互信既是雙城論壇能夠舉辦的基礎，也是兩市綿密交流的成果。



今年雙城論壇的曲折過程與兩岸關係的現狀既相似又緊密聯繫。與上海的耐心和善意相反，島內主管部門數次阻擋上海市台辦的領導赴台北交流，既給兩市交流增添了障礙又不利於有關雙城論壇的事務磋商，明眼人都看出，民進黨當局正在阻擋雙城論壇這個兩岸僅存的官方交流通道。

