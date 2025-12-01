仇長根：日本議員為何密集竄台？

仇長根 中評社香港12月29日電（作者 仇長根）近期，多位日本前政府官員及國會議員接連竄訪台灣，累計2025年達7批次160人次（高市早苗2021年以來共五次竄台）。據悉，至2026年1月上旬預計還將有近30名日本國會議員密集竄台。日本政客為何如此頻繁竄台？與高市早苗所謂“台灣有事”講話有何關聯？日台勾連升級的政治算計是什麼？依筆者觀察：



日本右翼勢力與“台獨”分裂勢力勾連升級，與高市早苗“台灣有事”的謬論形成呼應。高市早苗作為安倍晉三政治遺產的繼承者，一直以對華強硬和“親台”立場為標籤，其“台灣有事即日本有事”的論調本質上是為自身積累政治籌碼。日本國會議員密集竄台並非孤立事件，正是對這一政治主張的實際踐行，通過高調互動向“台獨”勢力傳遞支持信號，測試國際社會反應。同時也反映了日本自民黨內部派系鬥爭激烈，右翼勢力也急於通過涉台議題積累政治資本，其背後是多重利益算計交織的政治博弈。日本經濟持續面臨困境，右翼勢力也企圖通過綁定台灣半導體等關鍵產業，尋求經濟利益突破。



深層動因在於日本地緣政治野心，試圖將台灣作為實現“修憲擴軍”和地緣擴張的重要抓手。作為二戰戰敗國，日本右翼勢力始終未徹底清算軍國主義，近年來借“中國威脅論”加速擴軍備戰，防衛預算已實現“十三連增”，並不斷突破“專守防衛”原則，修改武器出口三原則，甚至圖謀修改“無核三原則”。在這一背景下，日本企圖通過支持“台獨”分裂勢力，實現“以台制華”遏制中國崛起，並以“台海安全”為借口，強化軍事力量，突破戰後國際秩序約束。正如島內專家所言，日本正在讓台灣成為其復燃軍國主義、轉移國內壓力的“馬前卒”。

