王毅會見柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆

中評社北京12月28日電／12月28日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在雲南玉溪會見柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆。



新華社報導，王毅表示，中柬鐵桿友誼經受國際風雲變幻考驗，堅如磐石、歷久彌堅。中方高度關注柬泰邊境緊張局勢，一直致力於勸和促談。在各方共同努力下，柬泰兩國軍方達成停火協議，朝著恢復和平邁出重要一步，中方對此表示祝賀。停火完全符合柬泰人民共同願望，符合地區各國普遍期待，相信會得到各方歡迎支持。



王毅表示，停火開啟了重建和平的進程。雙方下步要循序漸進，推動全面持久停火、恢復正常交往、重建彼此互信、實現關係轉圜、維護地區和平穩定。兩國可以用好此次外交與軍事部門代表面對面機會，以靈活方式對話溝通，增進瞭解，建立互信。期待我們一起從雲南發出和平聲音，達成和平共識，展示和平前景。中方支持東盟發揮應有作用，願為東盟觀察團監督停火提供幫助，並向柬方提供人道主義物資，安置邊境流離失所民眾。希望柬方繼續加大對在柬中國公民和項目的保護。



布拉索昆說，柬方高度讚賞中方為斡旋衝突發揮的積極作用，包括柬中泰外長安寧會晤、中方特使穿梭調停等。正是在中方及各方共同努力下，柬泰舉行邊界總委員會會議，兩國軍方簽署停火協議。下一步柬方願同泰方一道努力，全面落實停火協議，切實用好各類對話機制，不斷增進兩國和兩軍互信，這對於恢復雙邊交往、實現關係正常化、早日解決邊界問題至關重要。柬方期待和平曙光早日降臨，希望此次三方會晤為重建持久和平作出貢獻。



雙方還就中柬關係交換意見，一致認為在兩國領導人戰略引領下，新時代全天候中柬命運共同體建設取得積極進展。柬方感謝中方為柬發展提供的支持和幫助，認為中方是最可依靠、最可信賴的伙伴，將堅定恪守一個中國原則，反對“台獨”，支持中國統一大業。