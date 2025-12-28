多國譴責以色列承認索馬里蘭為獨立主權國家

中評社北京12月28日電／針對以色列正式承認索馬里蘭為“獨立主權國家”，索馬里總統及地方政府27日強烈譴責以方干涉索馬里內政。20多個國家和國際組織重申支持索馬里主權和領土完整，譴責以方此舉威脅地區和國際安全。聯合國安理會、阿盟將分別召開緊急會議。



新華社報導，索馬里總統馬哈茂德27日在社交媒體上發文表示，以色列總理內塔尼亞胡承認索馬里北部部分地區的行為違反國際法，是對索馬里內部事務的干涉。索馬里和索馬里人民是一個整體，“絕不可能被遠方的分裂行為割裂”。



索馬里加勒穆杜格州和西南州政府27日分別發表聲明，堅決反對內塔尼亞胡的言論，認為以方此舉嚴重違反國際法，強調索馬里蘭是索馬里不可分割的一部分。



埃及、索馬里等21國的外交部長以及海灣阿拉伯國家合作委員會、伊斯蘭合作組織代表簽署聯合聲明，強烈譴責以色列承認索馬里蘭，重申堅定支持索馬里主權和領土完整。



根據埃及外交部27日發佈的聲明，簽署方包括埃及、索馬里、阿爾及利亞、科摩羅、吉布提、岡比亞、伊朗、伊拉克、約旦、科威特、利比亞、馬爾代夫、尼日利亞、阿曼、巴基斯坦、巴勒斯坦、卡塔爾、沙特阿拉伯、蘇丹、土耳其、也門的外交部長，以及伊斯蘭合作組織和海合會代表。



聲明說，各方一致反對以色列承認索馬里蘭，此舉嚴重違反國際法原則和《聯合國憲章》，加劇非洲之角、紅海及更廣泛地區的政治和安全緊張局勢。以方此舉構成威脅地區乃至國際安全與穩定的危險先例，暴露了以方對國際法的公然漠視。

