社評：雙城論壇照亮兩岸融合新航程

中評社香港12月29日電（評論員 楊流昌）以“科技改變生活”為主題的“2025上海台北城市論壇”，12月28日在滬舉行。黃浦江畔的冬日暖陽穿透薄霧，映照著本次雙城論壇的智慧光芒。當上海龔正市長與台北蔣萬安市長的致辭在雲端交匯，當兩份嶄新的合作備忘錄在電子屏上莊嚴落印，這場跨越海峽的對話，已然超越尋常論壇的意義——它是在歷史浪潮中錨定的精神座標，是以科技為楫，駛向共同未來的啟航宣言。



科技溫度：解碼民生的文明基因



“科技賦能城市治理”的主題詞背後，流淌著中華文明“民惟邦本”的基因密碼。上海AI交通系統與台北數字孿生防災模型的碰撞，瑞金醫院腫瘤早篩系統與台北慢性病監測網絡的協奏，無不詮釋著技術回歸人性的本質追求。當蔣萬安講述“智慧路燈守護街巷安全”時，我們看到的不僅是物聯網技術的落地，更是“老吾老以及人之老”的傳統美德在數字時代的重生。



這種溫度在分論壇激蕩出更深迴響：磁浮技術與無人駕駛的經驗互鑒，實則是東方“致廣大而盡精微”哲學的現代演繹；智能養老機器人撫慰認知障礙患者的場景，讓“老有所終”的千年理想獲得科技注解。科技在此刻褪去冰冷外殼，顯露出其最本真的使命——讓每個生命，體面地棲居在這片共同熱愛的土地上。



制度航標：四十九份備忘錄的深意



當新簽的水治理與技能培訓備忘錄加入文件庫，四十九份合作協議的厚重積澱已然昭示：真正的制度性安排，誕生於對民生痛點的精准回應。蘇州河與淡水河的協同治理，延續著“山川異域，風月同天”的生態智慧；養老護理員資格互認機制，則在職業資格領域架設起“車同軌”的通途。



這些看似專業的條款，實則是兩岸制度創新的試驗田。台北精緻農業技術，嫁接上海智能製造實訓基地，恰似《齊民要術》遇見工業4.0；職業資格互認通道的開啟，更將“書同文”的文化根基，延伸為發展機遇的共享平台。當制度善意穿透政治堅冰，便化作滋養萬千民眾的活水源頭。



民心燈塔：馬拉松賽道上的隱喻



主論壇現場交換的馬拉松邀請函，在冬日會場投射出奇妙的時光疊影。兩千個參賽名額，如同穿梭海峽的信使，讓奔跑的腳步，丈量出“兩岸一家”的真實距離。這讓人想起首屆論壇促成世博會與花博會的城市對話，十五年光陰流轉間，從形象展示到生命共振，雙城交流始終緊扣民心脈動。

