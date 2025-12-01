快評：雙城論壇如期舉行的政治意涵與啟示

中評社快評/在台海局勢波譎雲詭的當下，2025臺北上海雙城論壇如期城12月28日舉辦，本身即是一個極具象徵意義的政治信號。這場歷經延期、行程壓縮的“快閃”論壇，雖難言實質突破，卻在兩岸官方交流近乎凍結的寒冬中，維繫了一條珍貴的“不斷線”紐帶，其政治意涵與影響值得深思。



面對民進黨當局的政治阻撓與地緣緊張，雙城論壇的存續彰顯了兩岸基層對交流的強勁需求。蔣萬安頂住壓力“當日往返”，上海以“最大善意”配合調整日程，雙方以行動證明：政治寒流凍不住民意的暖流。論壇簽署的水治理、職能培訓備忘錄，延續“民生優先”的務實路線，將合作錨定於市民可感的具體福祉。這種“低政治、高民生”的策略，既避開敏感爭議，又以涓滴之力浸潤互信土壤——正如蔣萬安所言：“接觸比牴觸好，對話比對抗好”。



雙城論壇的韌性，根源於兩岸社會內生的連結動力。無論是上海市民關注臺北小熊貓來訪，還是台灣青年參與滬台AI論壇，民間情感與利益紐帶遠比政治藩籥堅韌。當民進黨試圖切斷兩岸官方管道，論壇的存續本身即是對“脫鉤”敘事的反擊，證明交流是民心所向，非政治力可阻斷。



雙城論壇難解兩岸結構性矛盾，但其意義恰在於“不中斷”的堅持。它如同一條柔韌的絲線，在台海驚濤中維繫著對話的可能，為未來累積善意存量。當龔正以“磐石”喻情誼，蔣萬安以“錫（惜）情”為贈禮，雙方無言中傳遞同一信念：唯有珍惜交流、呵護紐帶，方能在變局中守住和平的星火。這條紐帶的堅韌，正是穿越台海迷霧最質樸而強大的力量。

