東部戰區發佈聯合演訓區公告

| 中評社香港12月29日電／新華社報導，中國人民解放軍東部戰區將於2025年12月30日8時至18時，在以下海域和空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。具體為：
北緯26°32′00〃、東經121°40′00〃，北緯26°32′00〃、東經122°36′00〃，北緯25°43′00〃、東經122°36′00〃，北緯25°43′00〃、東經121°40′00〃四點連線。
北緯24°59′00〃、東經120°04′00〃，北緯25°39′00〃、東經121°13′00〃，北緯26°17′00〃、東經121°13′00〃，北緯25°37′00〃、東經120°04′00〃四點連線。
北緯23°27′00〃、東經118°14′00〃，北緯23°27′00〃、東經119°13′00〃，北緯22°13′00〃、東經119°44′00〃，北緯22°13′00〃、東經118°45′00〃四點連線。
北緯21°49′00〃、東經119°16′00〃，北緯21°49′00〃、東經121°00′00〃，北緯21°05′00〃、東經121°00′00〃，北緯21°05′00〃、東經119°16′00〃四點連線。
北緯21°58′00〃、東經121°40′00〃，北緯21°58′00〃、東經122°28′00〃，北緯23°23′00〃、東經122°28′00〃，北緯23°23′00〃、東經121°40′00〃四點連線。
為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。