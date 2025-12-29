特朗普與澤連斯基在海湖莊園會晤

中評社香港12月29日電／美國總統特朗普28日下午在美國佛羅里達州海湖莊園同烏克蘭總統澤連斯基舉行會晤。特朗普在會晤開始前表示，圍繞擬議中的俄烏“和平協議”，目前已進入談判“最後階段”，但沒有“最後期限”。



特朗普在海湖莊園門口迎接澤連斯基時對媒體記者說，澤連斯基和俄羅斯總統普京“都希望達成協議”。他打算在與澤連斯基會晤後同普京再次通電話。



新華社報導，特朗普表示，會有一個“強有力”的對烏安全保障協議，歐洲國家會參與其中。會晤期間，他和澤連斯基將與歐洲領導人通電話。



澤連斯基表示，烏克蘭和美國制定的20點“和平計劃”有90%已完成，這是由雙方團隊共同完成的。



雙方隨後進入海湖莊園一宴會廳進行會談，美烏代表團成員參加，媒體記者被請離現場。



美國媒體報導，美方與會人員包括國務卿魯比奧、國防部長赫格塞思、美軍參謀長聯席會議主席凱恩、白宮辦公廳主任懷爾斯以及總統特使威特科夫、特朗普女婿庫什納、總務管理局高級官員格林鮑姆。後三人上周末在佛州與俄方舉行會談。



據烏克蘭媒體報導，烏方代表團成員包括烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫、烏武裝部隊總參謀長格納托夫、經濟部長索博列夫等。



當天上午，特朗普在社交媒體上發文說，他與普京進行了“良好且富有成效”的通話。



澤連斯基26日對媒體表示，他計劃與特朗普會晤時重點討論對烏安全保障以及烏美之間存在分歧的領土問題和扎波羅熱核電站管理問題，希望就結束俄烏衝突的框架達成一致，其中包括一份“時間表”。