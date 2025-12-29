【
馬克龍：烏克蘭安全保障“正取得進展”
2025-12-29 09:47:02
中評社香港12月29日電／法國總統馬克龍29日說，烏克蘭安全保障“正取得進展”。
新華社報導，馬克龍當天凌晨在社交媒體上說，他與其他幾名歐洲領導人一道同烏克蘭總統澤連斯基和美國總統特朗普進行了交流。隨後他與澤連斯基通電話。
馬克龍寫道：“我們正在（烏克蘭）安全保障方面取得進展，這將是構建公正持久和平的核心。”
馬克龍還說，將於2026年1月初在巴黎召開“志願聯盟”會議，以“最終確定每個國家的具體貢獻”。
