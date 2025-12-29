元旦假期將至　2026放假日曆

（來源：央視新聞） 中評社香港12月29日電／據央視新聞消息，再過2天，2026年元旦假期就要來了。需要注意的是，1月1日（周四）至3日（周六）放假調休，共3天，1月4日（周日）上班。



此前，國務院辦公廳發布了《關於2026年部分節假日安排的通知》春節、勞動節等節假日怎麼休？2026年放假安排建議收藏備用↓





一、元旦：1月1日（周四）至3日（周六）放假調休，共3天。1月4日（周日）上班。



二、春節：2月15日（農曆臘月二十八、周日）至23日（農曆正月初七、周一）放假調休，共9天。2月14日（周六）、2月28日（周六）上班。



三、清明節：4月4日（周六）至6日（周一）放假，共3天。



四、勞動節：5月1日（周五）至5日（周二）放假調休，共5天。5月9日（周六）上班。



五、端午節：6月19日（周五）至21日（周日）放假，共3天。



六、中秋節：9月25日（周五）至27日（周日）放假，共3天。



七、國慶節：10月1日（周四）至7日（周三）放假調休，共7天。9月20日（周日）、10月10日（周六）上班。



鼓勵單位和個人結合落實帶薪年休假等制度，實際形成較長假期，推動錯峰出行。節假日期間，各地區、各部門要妥善安排好值班和安全、保衛、疫情防控等工作，遇有重大突發事件，要按規定及時報告並妥善處置，確保人民群眾祥和平安度過節日假期。