聖誕45萬人返港　遊星港人：風景不及香港

昨日傍晚時分，大批抵港市民與遊客拖著行李走出高鐵西九站。香港文匯報 中評社香港12月29日電／聖誕連周末4天小長假昨日結束，特區政府入境事務處截至昨晚9時，錄得近59.9萬人次入境香港，當中45.7萬為本地居民。香港文匯報記者昨午在高鐵西九龍站直擊回港潮，大批外遊港人結束行程搭乘高鐵列車回港，更有市民到新加坡旅行期間發現當地樣樣貴，風景不及香港，日前返港後覺得玩得不夠過癮，昨日北上即日往返玩個夠。港人外遊的同時，亦有不少旅客來港感受聖誕的濃厚氣氛，有湖北旅客來港遊玩3天，入住酒店及購物已花費約3萬元人民幣，認為來港旅遊體驗良好，日後會再次訪港。



香港文匯報報導，入境處數字顯示，由本月25日聖誕節至昨晚9時，合共有466.8萬人次經各口岸進出香港，當中累計有169.3萬港人離港外遊。同時段則有236.2萬人次入境香港，當中40.5萬為內地旅客，另有18.8萬為其他地區旅客。昨日各口岸則以羅湖最繁忙，昨晚截至9時有17.3萬人次出入境，其次則為落馬洲支線，出入境人數有16.4萬人。



記者昨日在高鐵西九龍站所見，抵港層不斷有港人家庭出閘。由於有4天假期，部分人選擇到較遠的地方旅遊，其中黃女士帶同9歲女兒及婆婆到福建廈門旅遊4天，“今次沒有刻意安排行程，輕鬆休閒為主，如去鼓浪嶼看風景等，感到非常開心。”她表示廈門消費較低廉，一行3人的4天旅程只花費數千元，租住可以看海景的賓館，每晚房租只要數百元。

