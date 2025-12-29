港今年GDP增長3.2%　股樓價量齊升

中評社香港12月29日電／2025年即將過去，財政司司長陳茂波於網誌中表示，估計本港今年經濟增長將加速至3.2%，略高於年初時的預測。總的來說，出口和投資表現良好，是帶動經濟的主要動力，而股市和樓市“價量齊升”，也鞏固了市場的正向預期。他預期，本港明年經濟可望保持良好的勢頭，但要防範各種“黑天鵝”、“灰犀牛”的情況，讓香港在2026年的社會和經濟均得以繼續平穩向前發展。



大公報報導，陳茂波表示，過去一年特區政府克服了不少挑戰。即使外圍發展不明朗，但本地資產市場表現仍進一步改善、資金持續流入，訪港旅客人數增加，整體出口和固定資本投資表現良好，本地消費亦趨穩。



恒指較去年底升近三成



他指出，港股表現亮麗，截至上周恒生指數收報25818點，較去年底升約29%；新股集資額按年上升超過兩倍；大市交投及上市後的後續融資額均按年增加約一倍。今年首十一個月，港股平均每日成交額接近2600億元。IPO集資額高踞全球第一，截至本月中已超過2700億元。同期，已上市企業後續融資額超過5100億元。資產及財富管理業務方面，今年首九個月，在香港註冊成立的證監會認可基金的資金淨流入超過410億美元（約3186億港元），已較去年全年的數字升超過1.5倍。



住宅物業市場亦持續活躍，今年首十一個月的買賣宗數接近5.7萬宗，按年升約16%，是連續第二年增加。樓價累升約3%，租金升約4%，市場對住宅樓市前景普遍持正面預期。至於寫字樓市場氣氛亦有所改善，首十個月成交量較去年同期增加74%，甲級寫字樓空置率亦輕微回落。



陳茂波表示，本港經濟已連續第三年保持增長勢頭，拉動經濟的三頭馬車今年來均有良好表現，如出口、固定資本投資及私人消費等。展望明年，他指，本港經濟可望保持良好的勢頭。市場普遍預期環球經濟即使動力放緩，但仍可維持溫和擴張，而內地以至亞洲整體仍是主要的增長引擎，這些都將繼續為香港經濟提供重要支撐。此外，市場一般預計息率下調，也有利營商及投資氣氛。



星展料明年GDP增長3%



事實上，不少大行看好香港明年經濟增長。如國際貨幣基金組織（IMF）早前發表最新亞太地區經濟展望報告，為香港經濟投下“信心一票”，大幅上調香港今明兩年經濟增長預測至2.4%及2.1%，較4月預測分別高出0.9及0.3個百分點。IMF看好只要香港保持貿易和金融中心優勢，將繼續受惠於區內機遇。星展銀行亦發表報告指，香港經濟正步入“雙速復甦”階段。雖然高昂的營運成本及消費模式轉變等結構性因素或限制復甦的全面性，但在金融市場及旅遊業強勁動能的支撐下，預計2026年本港國內生產總值增長可達到3%。