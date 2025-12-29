Sierra　Sea連錄三宗短炒獲利

西沙Sierra Sea第1A（2）期和1B期最近陸續收樓入夥。（大公報） 中評社香港12月29日電／儘管聖誕長假節日氣氛濃厚，但部分用家趕年底入市，帶動樓價升勢。最近陸續收樓的西沙Sierra Sea第1B期，甫入夥即連錄3宗二手獲利成交，買家入市短短約半年，賬面分別速賺約13%至16%，其中一夥三房單位半年炒貴近百萬元。



大公報報導，位於西貢十四鄉西沙路的Sierra Sea系列，第1B期今年5月開賣大收旺場，隨著樓價回升，當時入市的一手買家獲利甚豐，市場消息透露，Sierra Sea第1B期日前錄得首宗二手買賣，為1座中層F室2房單位，實用面積444方呎，成交價568萬元，實用呎價12793元，原業主今年5月中旬以488.13萬向發展商購入單位，持貨約7個月，賬面速賺79.87萬或16.4%。



該盤的大、細單位短炒獲利也接踵而至，包括1B期3座中低層J室1房戶，實用面積302方呎，以400萬元易手，實用呎價13245元，一手原業主今年5月以354.36萬元入市，賬面賺45.64萬或12.9%；大單位賺幅更高，成交為1B期3座高層A室3房戶，實用面積523方呎，昨日以716萬元沽出，實用呎價13690元，原業主今年5月以624.07萬向發展商購入，7個月速賺91.93萬或14.7%，無論賺價或賺幅均為項目迄今已知二手成交中最高。



樓價升勢轉急，短炒愈趨頻繁，將軍澳Savannah第5A座中層D室2房單位，實用面積504方呎，代理透露，投資者今年10月以715萬元買入，持貨僅2個月即以773萬賣出，賬面速賺58萬或8.1%，實用呎價15337元，扣除釐印費及傭金等支出後，料2個月淨賺約20萬元。



十大屋苑周末成交13宗升85%



據中原地產統計，十大屋苑過去周末錄13宗成交，按周升85.7%，創6個周末新高，聖誕節4天假期合共錄21宗，以鰂魚湧太古城表現最好，4天錄7宗買賣。



中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城綠楊閣頂層連天台戶，實用面積1072方呎，附裝修，以2020萬元沽出，實用呎價18843元。



祥益地產高級分行經理古文彬表示，屯門居屋兆康苑錄中國台灣回流客入市，成交為I座高層8室，實用面積429方呎，以335萬連地價購入，實用呎價7809元。



一手方面，綜合市場資訊，過去4日一手成交錄約67宗，對比去年聖誕2日連假共錄22宗，今年銷情稍為回暖。其中，受惠中九龍繞道（油麻地段）通車，啟德新盤吸引買家入市，由嘉華（00173）、會德豐地產及中國海外（00688）合作的啟德海灣，於聖誕長假期共錄得10宗成交，套現約7864萬元。