港銀年內減息共1／4厘　料已見底

中評社香港12月29日電／大公報報導，美聯儲2025年合共減息3次共75點子，在聯匯制度下，本港零售銀行的最優惠利率（Prime Rate）並沒有跟足，只減2次共25點子。市場人士分析表示，雖然預期美國息口明年較大機會繼續下行，香港的減息周期已經完結，但反映資金成本的港元拆息（Hibor）亦有下行空間。與按揭貸款利率相關的1個月拆息，明年大部分時間料於3厘以下徘徊。



在2024至2025年的減息周期期間，美聯儲累計減息6次共1.75厘，香港銀行累減5次共0.875厘。在最近一次減息行動中，本港主要零售銀行並沒有跟隨美聯儲，而是維持息口不變，主要是最近2年的減息幅度，已完全抵銷對上一次加息周期（即2022至2023年）的加息幅度（當時累計加息5次合共0.875厘），意味香港的減息周期很大機會已經完結。



銀行體系結餘維持500多億



對於2026年的息口走勢，市場普遍預期美國息口將持續下行，並透過港元拆息而非最優惠利率反映。中原按揭董事總經理王美鳳指出，港元拆息走勢主要受美國息率、本地資金流向及港元供求變化等因素影響，基於美息下跌，料港元拆息將會有所回落（撇除季節性因素），在資金流向未有明顯變化的情況下，按照目前銀行體系結餘維持約500多億元水平，預期明年本港1個月拆息主要維持於2厘多水平，上半年按息主要維持於封頂息3.25厘之中性偏低水平，低於30年平均按息約3.78厘。



按照現時H按計劃封頂息，1個月拆息需跌至低於1.95厘，按息方會跌穿封頂息而進一步下降。若非美息政策出現改變、又或本港資金流入令拆息大幅下跌、又或引致銀行下調按揭計劃息率，料本港按息明年主要維持現有3.25厘水平為主。



東亞銀行預期美聯儲2026年有機會減息3至4次，共減75至100基點。東亞銀行首席經濟師卓亮表示，由於目前港元最優惠利率已跌至低位，他相信本港銀行不會再跟隨美聯儲減息而下調最優惠利率。相比之下，港元拆息仍有下行空間。以1個月港元拆息為例，他相信明年大部分時間料在3厘以下，至明年底約見2.3厘左右。

