美股跑輸全球　狂牛盛宴將盡

中評社香港12月29日電／近期部分美國科技股插水，影響投資氣氛，拖累今年標普指數跑輸全球。事實上，關稅政策衝擊與政治內鬥之下，美國就業市場惡化，通脹持續高於經濟增幅，陷入滯脹，目前美股超高估值不可持續，面臨巨大下修壓力，股市狂牛將盡。



據大公報報導，特朗普上台以來，實施貿易保護政策對全球經濟造成衝擊。不過，全球股市卻好景，其中美歐市場更創出歷史新高，推動MSCI環球股指年內升20%以上，這有賴美歐不斷放水、減息、擴大財政開支，為股市注入大量流動性。其實，股市大升只是表面風光，與疲弱的實體經濟表現呈現背馳，美國加徵關稅的負面影響浮現，物價上升已影響私人消費，遲來公布的10月零售銷售環比持平，原本預期溫和增長0.1%，9月零售銷售增長向下修至0.1%，可知道美國加徵關稅得不償失，打擊消費意慾，拖累經濟表現。同時，美國政治內鬥不停，明年1月底財政撥款爭拗，可能再導致政府停擺，將進一步影響消費信心，未來數月零售數據難以樂觀。



即使今年美股再創新高，但三大指數上升動能明顯減弱，今年來衹有納指追上同期MSCI環球股市指數約22%的升幅，道指及標普均跑輸全球股市，這是多年來未見的情況，相信是美國經濟基本轉差，影響美股表現，呈現走弱跡象。考慮到美股估值過高及企業業績走下坡等風險因素，美股盛宴已到尾聲，明年下行壓力很大。



事實上，美國經濟狀況比市場預期為差，從就業市場急速惡化可以反映出來。由於政府停擺影響數據收集，美國不會有10月失業率數據，而11月非農就業僅增6.4萬個，失業率則升至4.6%，為2021年來最高，較9月的4.4%升0.2個百分點，分析指，美經濟不明朗，就業市場不妙，失業率可能升破5。



有人力資源機構估計，美國企業裁員增加，10月按月增加1.8倍至15.3萬人，反映企業看淡經濟前景，失業率有可能升至5%或更高水平。值得留意的是，明年中任期滿的聯儲局主席鮑威爾，最近在議息會議記者會上爆料，直指勞工部採集企業招聘數據有困難，主要透過模型進行估算，令官方就業數據可能被嚴重誇大，每月高估多達6萬個就業職位，成為聯儲局12月再減息理由之一。因此，美國就業數據存在水分，令市場高估美國經濟表現。



高估值難持續



愈來愈多投資者看淡美股前景，目前超高估值不可持續，由2009年至今的大牛市已持續了16年，看來升浪將走到盡頭，美國標普500指數平均市盈率逾27倍，高於過去5年平均區間19.5倍至25.4倍。有華爾街大行報告預期美股未來十年回報率持續跑輸歐亞股市，陷入“失落十年”的低谷。因此，美股跑輸全球股市可能出現常態化，環球資金有更大誘因流入A股、港股市場，追逐高收益。



AI投資泡沫疑慮不斷加劇，不利美科技股，加上經濟基本面脆弱，2026年將是美股調整之年。