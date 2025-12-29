王毅會見泰國外長西哈薩（圖片來源：外交部網） 中評社北京12月29日電／據外交部網報導，2025年12月28日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在雲南玉溪會見泰國外長西哈薩。



王毅請西哈薩轉達習近平主席對哇集拉隆功國王的誠摯問候和新年祝福，表示今年是中泰建交50周年。哇集拉隆功國王對中國成功進行首次歷史性國事訪問，習近平主席同他就推進中泰命運共同體建設達成重要共識，為兩國關係發展擘畫了藍圖。



王毅表示，相互信任、相互扶持是中泰關係的重要特徵。泰方近期重申堅定恪守一個中國原則，反對“台獨”，體現了對中方維護國家主權和領土完整的堅定支持，中方對此表示讚賞。中方願同泰方落實好兩國元首重要共識，共同開辟中泰友誼下一個金色50年，讓“中泰一家親”更加深入人心。



王毅表示，中方高度關注泰柬邊境緊張局勢，對衝突造成平民傷亡、民眾流離失所深感痛心。外長先生曾表示，泰國是愛好和平的國家，不願與鄰國為敵，中方對此重視和讚賞。作為友好近鄰，中方最不希望看到泰柬兵戎相見，最希望看到兩國重歸於好。在各方努力下，泰柬軍方達成停火協議，邁出通往和平的第一步，中方對此感到欣慰。戰火平息之後，外交理應登場。重建和平是人民所願，也是各方所盼。中方的勸和促談從不強加於人，也不越俎代庖，旨在提供寬鬆對話平台，由當事方深入交流，通過對話化解分歧。相信泰柬只要平等溝通，共同向前走，就沒有邁不過去的坎兒。中方將繼續為泰柬重建和平作出努力，支持東盟發揮應有作用，願為東盟觀察團監督停火提供幫助，也願為泰柬雙方有需求的民眾提供人道主義援助。



西哈薩請王毅轉達哇集拉隆功國王對習近平主席的誠摯問候，表示泰中交往源遠流長，近年來兩國全面戰略合作夥伴關係日益緊密，各領域互利共贏合作深入推進，為維護地區和平穩定作出重要貢獻。泰方將一如既往堅定奉行一個中國政策。



西哈薩高度讚賞中方以亞洲方式為調停泰柬衝突所作的積極努力，表示泰柬剛剛簽署的停火協議是一個新的開始。鄰國之間訴諸武力並不是泰方的選擇。泰方致力於實現可持續停火，尋求真正的和平。我們願意向前看、往前走，同柬方通過雙邊渠道加強溝通，秉持真誠態度，循序漸進地恢復彼此交往，重建相互信任，修復雙邊關係，維護好兩國邊境和地區的和平安寧。