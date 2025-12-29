廣州在全國率先設立區級人工智能發展局

廣州市海珠區人工智能發展局28日掛牌成立。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月29日電／據新華網報導，廣州市海珠區人工智能發展局28日掛牌成立，成為全國首個獨立設置、實體化運作、列入黨政機構序列、專責人工智能發展的區級政府工作部門。這為當地系統化、整體性推進“人工智能＋”行動提供了體制機制保障。



據悉，與其他地區採取加掛牌子、設立事業單位等模式不同，海珠區人工智能發展局獨立履行政府工作職責，配套專門行政與事業編制，旨在解決人工智能產業發展中可能存在的多頭管理、資源分散、戰略協同不足等問題。



“新機構成立後將前瞻性布局以AI超級個體為代表的新質生產力單元，全力引育一批掌握關鍵核心技術的龍頭企業與專精特新企業。”海珠區人工智能發展局黨組書記餘麗慧介紹說，圍繞時尚設計、低空經濟、智能網聯汽車等特色領域，海珠還將開放一批高價值應用場景，以場景創新帶動產業及科技創新。



海珠區人工智能發展局成立當天，海珠區還發布了琶洲太空智算中心計劃。太空計算是一種將計算能力部署到太空軌道衛星上的技術，通過衛星及其搭載的智能硬件實現在軌數據處理與協同計算。該太空智算中心第一階段計劃建成100P規模算力集群，為企業創新研發提供算力底座支撐。



海珠區是廣州市的中心城區，廣州推動人工智能與數字經濟發展的主戰場琶洲人工智能與數字經濟試驗區便坐落於此。近年來，海珠區共吸引聚集近8000家泛人工智能企業、落地大模型及算法項目超200個，推動該區新一代信息技術服務業連續三年保持高速增長。