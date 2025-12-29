2025，世界經濟五色交織　動蕩中前行

這是2025年7月3日在巴西里約熱內盧拍攝的金磚國家領導人第十七次會晤歡迎標語牌。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月29日電／據新華社報導，2025年，世界經濟在動蕩中前行。



美國關稅戰嚴重衝擊多邊貿易體系；經濟不確定性和對美元信用風險的擔憂推動國際金價屢創新高；人工智能（AI）掀起投資熱潮並引發泡沫擔憂；中國繼續擔當全球經濟增長最大引擎；全球南方以更大活力推動重塑世界經濟格局……挑戰與機遇、破壞與重塑、增長與風險，形成全年世界經濟冷暖交織的圖景。



“陰霾灰”：關稅逆風加劇世界經濟挑戰



2025年，美國挑起關稅戰是貫穿全年的世界經濟“熱詞”。美國特朗普政府的關稅政策衝擊國際經貿秩序，侵蝕全球增長動能，成為拖累世界經濟的最大“風險源”。這一年，美國宣布對絕大多數貿易對象徵收所謂“對等關稅”，實施或威脅加征汽車、鋼鋁、電影、半導體等產品關稅，招致多國反對反制。



從美國自身看，高關稅未能增強其產業競爭力、未能解決其自身結構性矛盾，而是通過價格傳導機制推高通脹成本，削弱了企業投資意願和居民消費能力，損害深度嵌入全球供應鏈的美國製造業和高科技產業創新能力。泰國泰中“一帶一路”研究中心主任威倫·披差翁帕迪指出，高關稅政策本質上是在用短期政治邏輯透支長期發展潛力。經濟合作與發展組織（經合組織）12月初發布的最新經濟展望報告預計，受加征關稅等因素影響，美國經濟增速將由2024年的2.8%降至2025年的2.0%，並在2026年進一步放緩至1.7%。

