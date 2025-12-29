以色列為何承認索馬里蘭？

中評社北京12月29日電／以色列26日正式承認索馬里蘭為“獨立主權國家”，並簽署協議“建立外交關係”。此舉遭多個國家和國際組織的強烈反對和譴責。索馬里對此做何反應？以色列有何考量？此舉對地區局勢有何影響？



索馬里如何表態



新華社報導，索馬里總統馬哈茂德27日在社交媒體上發文說，以色列總理內塔尼亞胡承認索馬里北部部分地區的行為違反國際法，是對索馬里內部事務的干涉。索馬里和索馬里人民是一個整體，“絕不可能被遠方的分裂行為割裂”。



索馬里總理辦公室26日在聲明中說，索馬里蘭地區是索馬里聯邦共和國主權領土不可分割、不可分離且不可剝奪的一部分。索馬里聯邦政府斷然、明確地拒絕蓄意侵犯其主權的行徑，拒絕以色列所謂承認索馬里北部地區的非法步驟。



索馬里蘭位於索馬里的西北部。19世紀末，索馬里蘭淪為英國保護地，成為英屬索馬里蘭，而索馬里南部則是意大利殖民地，成為意屬索馬里，兩地在殖民時期被人為分割。1960年6月，英屬索馬里蘭獨立，但僅5天後，便與剛剛獨立的意屬索馬里合併，成立索馬里聯邦共和國。



1991年索馬里內戰全面爆發，同年索馬里蘭宣佈獨立，但一直沒有得到國際社會的承認。目前索馬里蘭控制的地區包括索馬里西北部五個州。



以色列有何考量



分析人士認為，以色列此舉有兩重考量。



一是獲取戰略支點。索馬里蘭扼守紅海、亞丁灣要衝，以色列希望通過承認索馬里蘭在東非獲取戰略支點。索馬里蘭坐擁紅海沿岸的柏培拉港，對以色列在紅海的航運與地區影響力佈局具有重要意義。

