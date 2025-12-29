中評社北京12月29日電／當地時間29日零時許，象徵韓國國家元首的“鳳凰旗”在青瓦台升起，這意味著韓國總統府正式完成搬遷工作，時隔3年7個月重返青瓦台。韓國總統府為何搬回青瓦台？此前為何搬離？真有所謂“青瓦台魔咒”嗎？是否還會再搬？



為何搬回



新華社報導，自1948年以來，青瓦台一直是韓國總統的官邸和辦公場所。2022年5月，尹錫悅就任韓國總統後，將辦公地點搬遷至首爾市龍山區國防部大樓的新設總統府，青瓦台面向公眾開放。總統府搬至龍山後，辦公空間不足、外部投訴增多及安保風險等問題日益凸顯。



李在明今年6月就任總統後，立即指示啟動總統府遷回工作。8月1日起，青瓦台停止對公眾開放，啟動全面安保升級、設施檢修和改造工作。12月9日，韓國總統府正式啟動遷回工作，將各部門辦公設施從龍山總統府搬至青瓦台。22日起，設有總統府記者室的青瓦台春秋館開始恢復運作。



李在明政府提出，要借此次韓國總統府搬回青瓦台的契機，消除青瓦台長期以來“帝王式總統制”的形象。



李在明政府還計劃借此次搬遷進一步擴大與國民的溝通。韓國總統秘書室室長姜勛植近期表示，將進一步拓展總統行程的線上直播等內容，並在青瓦台繼續運營為媒體設立的開放演播室，以改善媒體記者的採訪環境。

