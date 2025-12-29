阿盟：以色列承認索馬里蘭無效且非法

中評社北京12月29日電／阿拉伯國家聯盟理事會28日在開羅召開緊急會議，強烈譴責以色列26日正式承認索馬里蘭為“獨立主權國家”，重申阿盟與索馬里聯邦共和國團結一致，將共同應對以色列侵犯其主權和領土完整的行徑。



新華社報導，應索馬里政府請求，阿盟理事會當天召開會議就以色列承認索馬里蘭一事進行審議並發表聲明。



聲明指出，索馬里蘭地區是索馬里不可分割的一部分，以色列承認索馬里蘭無效、非法且不可接受，嚴重違反國際法。此舉公然干涉索馬里內政，損害索馬里主權和領土完整，威脅地區和平與安全，並將加劇非洲之角、紅海、亞丁灣及更廣泛地區的緊張局勢。阿盟全力支持索馬里主權及領土完整，支持其在聯合國框架內採取一切必要措施應對侵犯行為。



聲明進一步表示，阿盟理事會堅決反對基於這一非法承認而產生的任何後續行動，包括為實施針對巴勒斯坦人的強制遷移計劃提供便利，或企圖擅自侵佔索馬里北部港口以在這一地區建立軍事基地。



阿盟理事會敦促聯合國通過相關決議，確認索馬里的統一、主權和領土完整，並宣佈以色列承認索馬里蘭無效和非法。



目前，已有20多個國家和國際組織重申支持索馬里主權和領土完整，譴責以色列威脅地區和國際安全。聯合國安理會定於美國東部時間29日下午就以色列承認索馬里蘭舉行緊急會議。