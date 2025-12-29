美烏總統會晤　特朗普：領土仍是最棘手議題

這張美國白宮發布的視頻截圖顯示，12月28日，特朗普（右）在海湖莊園與澤連斯基舉行聯合記者會。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月29日電／據新華社報導，美國總統特朗普28日同烏克蘭總統澤連斯基在佛羅里達州海湖莊園舉行會晤。儘管雙方都稱會談“取得很大進展”，卻均未作出重大宣布。



特朗普在會晤後的聯合記者會上說，他同澤連斯基討論了“幾乎所有話題”，雙方“已經非常接近達成協議”。他同時說，達成協議“非常複雜”，“不是一天就能完成的事情”。



特朗普表示，“有人說我們達成了95%的意向。我不知道是多少，我只是覺得進展非常順利”。他稱，還有一兩個非常棘手的問題需要解決，領土問題仍是達成協議最棘手的問題。



澤連斯基說，雙方一致認為，安全保障是實現持久和平的關鍵。雙方討論了20點“和平計劃”的“所有方面”，烏克蘭可以就該方案的任何部分舉行公民投票，而不僅僅是領土問題。他強調領土問題依然棘手，最終必須由烏克蘭人民決定。



澤連斯基還說，當天他同特朗普與多名歐洲領導人進行了“富有成效”的通話。特朗普同意或於明年1月在華盛頓同歐、烏方領導人舉行三方會談。此外，美烏談判代表團將在未來幾周內舉行會談，最終確定所有討論事項。



據媒體報導，當天美方與會人員包括國務卿魯比奧、國防部長赫格塞思、美軍參謀長聯席會議主席凱恩、白宮辦公廳主任懷爾斯以及總統特使威特科夫、特朗普女婿庫什納、總務管理局高級官員格林鮑姆。烏方代表團成員包括烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫、烏武裝部隊總參謀長格納托夫、經濟部長索博列夫等。



特朗普在會晤前對媒體記者說，圍繞擬議中的俄烏“和平協議”，目前已進入談判“最後階段”，但沒有“最後期限”。他說，澤連斯基和俄總統普京“都希望達成協議”。他打算在與澤連斯基會晤後同普京再次通電話。