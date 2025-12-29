巴拿馬政府下令立即在原址修復華人抵巴紀念碑

中評社北京12月29日電／巴拿馬總統府28日發佈公告，明確反對拆毀位於巴拿馬運河西側美洲大橋觀景台的華人抵巴150周年紀念碑，並下令在原址立即修復。



新華社報導，27日夜間至28日凌晨，位於巴拿馬阿賴漢市美洲大橋觀景台的中巴公園及華人抵巴150周年紀念碑被強行拆除。28日，巴總統穆利諾及多名政府官員，以及公共工程部、運河事務部等多部門分別發表聲明，表示該舉措完全是阿賴漢市政府行為並予以譴責，同時高度評價該紀念碑深厚的歷史意義。



公告說：“鑒此，責令在原址立即修復該紀念碑，並與巴拿馬華人社群及文化部協調開展相關工作。”



穆利諾通過社交媒體嚴正表態，明確譴責阿賴漢市政府相關行為，並要求立即展開調查。



穆利諾表示，該行為沒有任何正當理由，是“野蠻行徑”。他強調，巴拿馬華人社群在該國歷史中根基深厚，世代紮根巴拿馬，“理應得到全部的尊重”。穆利諾同時指出，應立即啟動調查，並稱此類行為“不可原諒”。



巴拿馬外交部當天發表官方聲明，向巴拿馬華人社群表達尊重與關切，指出華人社群170多年來一直是國家建設不可分割的一部分。



在另一份聲明中，巴政府表示，拆除行動在夜間進行、缺乏對話、沒有事先通知，且未與相關群體溝通。巴政府還強調，在紀念碑被拆除前，地方當局未與其進行任何協調或溝通。

