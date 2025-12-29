中柬泰外長舉行三方會晤

中評社北京12月29日電／12月29日，中柬泰外長會晤在雲南玉溪成功舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅和柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆、泰國外長西哈薩以及三國軍隊的負責人出席。



新華社報導，王毅表示，柬泰邊境衝突爆發以來，中方秉持習近平主席提出的全球安全倡議精神，積極居間調停斡旋。中國領導人與柬泰領導人保持友好溝通，外長層面多次通話聯繫，中方特使四度穿梭訪問，重在聽取雙方意見，照顧各自合理關切，找到對話談判化解分歧的路徑。在各方共同努力下，柬泰軍方日前達成停火協議，中方對此感到欣慰。



王毅表示，三方會晤正當其時。我們在此舉行了多場雙邊會談，尤其是柬泰兩國外交和軍事部門也在此進行了面對面深入交流，都展現了積極開放態度，都致力於緩局降溫，也都願在停火基礎上改善兩國關係。三方之間的討論是有益、建設性的，形成了重要共識：一是共同向前看、向前走。停火協議來之不易，不能停滯不前，不能半途而廢，更不能重燃戰火，這並非人民所願，也不是中方所盼；二是循序漸進不停留。停火安排的落實執行需要保持溝通協商，恢復兩國關係也要逐步推進，但只要雙方保持信心，平等對話，就一定能達成目標；三是重建互信最重要。衝突造成信任缺失，但柬泰是永遠的鄰國，擁有悠久友好交往史。這次聚首撫仙湖，希望能撫平衝突帶來的創傷，拂去彼此心中的隔閡，真正實現重歸於好，這才符合柬泰人民利益，也是各方共同期待。中方將始終做柬泰關係發展的促進者，願意提供一切必要協助和支持，包括停火監督、人道援助、掃雷合作等方面，期待並相信柬泰關係早日重回正軌。



柬泰兩國外長感謝中方提供這次的對話平台，高度讚賞中方為化解衝突、緩和局勢、推動對話發揮的建設性作用。雙方均強調和平之寶貴，願積極落實停火協議，用好各層級對話機制，共同管控並解決好爭端，共同維護兩國邊境地區安寧。



三方會晤後發表新聞公報，從五個方面明確柬泰將進一步加強溝通，增進理解，循序漸進地鞏固停火局面、恢復彼此交往、重建政治互信、實現關係轉圜、維護地區和平。